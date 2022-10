La Bourse de Paris prudente en attendant l'inflation européenne

La Bourse de Paris baissait légèrement (-0,28%) mercredi matin, revenant à plus de prudence après un démarrage dans le vert, dans l'attente de la confirmation des chiffres de l'inflation en zone euro.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 16,80 points à 6.049,75 points vers 10H25. La veille, il avait gagné 0,44% finissant en hausse pour la quatrième séance d'affilée.

Près d'une semaine après son plus bas enregistré jeudi en début d'après-midi, après les chiffres de l'inflation américaine, la cote parisienne a retrouvé de l'entrain ces derniers jours, enregistrant depuis une hausse de plus de 6% et repassant au-dessus des 6.000 points pour la première fois depuis un mois.

Les résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu dans les premières publications aux Etats-Unis et en Europe ont porté la tendance des dernières séances.

Le marché, "très pessimiste, intègre déjà beaucoup de mauvaises nouvelles", soulignent les analystes de la Banque Postale.

Le revirement de politique financière au Royaume-Uni peut également "favoriser un rebond technique des marchés à court terme" et ainsi "limiter les risques de nouvelle forte baisse des marchés", selon eux. Ils estiment toutefois "peu probable" un rebond durable en l'absence notamment d'un changement de ton des banques centrales.

Or, la confirmation des chiffres de l'inflation au sein de la zone euro en septembre, attendue en fin de matinée, après une première estimation à 10% sur un an, risque d'"alimenter la crainte de hausses de taux plus importantes" de la Banque centrale européenne en fin de semaine, selon Michael Hewson, de CMC Markets.

Répit pour les maisons de retraite

L'action du groupe de maisons de retraite Orpea bondissait de plus de 19% à 15,36 euros, soit une hausse de 43% depuis lundi, alors que plusieurs fonds d'investissements, dont l'américain Blackrock, ont diminué leur position de ventes à la découvert, pratique boursière qui consiste à parier sur la baisse d'un titre. Korian prenait aussi 5,50% à 11,535 euros, et LNA Santé 4,55% à 28,70 euros.

Mais depuis le début de l'année, la valorisation d'Orpea, secoué par un scandale sur les mauvais traitements dans ses établissements, a fondu de plus de 80%.

mlx/fs/abx

