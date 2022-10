Le "Marathon de la propreté" a fait une halte à Sambreville

(Belga) Le Service public de Wallonie et Be WaPP organisent une grande campagne de propreté du 17 au 21 octobre 2022. Le but du "Marathon de la propreté" est d'intensifier les contrôles en matière d'abandon de déchets. Céline Tellier, ministre wallonne de l'Environnement, était présente mercredi matin à Sambreville à l'occasion d'une présentation de l'initiative à la presse.

Le Service public de Wallonie et Be WaPP ont lancé lundi la deuxième édition du "Marathon de la propreté". Mercredi matin, accompagnés de la police locale et en présence de Céline Tellier, Ministre wallonne de l'Environnement, ils ont fait une halte au marché d'Auvelais. "L'objectif de l'opération est de dissuader les auteurs de dépôts clandestins en leur faisant comprendre que l'impunité n'est plus de mise et que la commune peut les identifier", explique Clara Poskin, attachée de presse de l'agence de communication Ribbon. Des élèves de cinquième et sixième primaire de l'école communale d'Auvelais étaient également présents pour être sensibilisés à la propreté environnementale. Ils ont pu se mettre dans la peau d'apprentis constatateurs. Des cendriers de poche, des poubelles de voiture et des sacs de déjection canine ont également été distribués aux citoyens. L'opération propreté se déroulera jusqu'à vendredi. Au total, 104 communes participent à cette deuxième édition. En 2021, 422 infractions avaient été constatées et 76 PV avaient été rédigés. (Belga)