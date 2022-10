Installer une éolienne dans son jardin: est-ce possible et rentable?

Une fois de plus, la question RTL INFO du jour a trait à la hausse des prix de l’énergie et aux solutions pour y faire face. Jacques nous demande si c'est une bonne idée de faire installer une éolienne privée directement dans son jardin ? Est-ce que c'est légal, et surtout intéressant financièrement ?

Premier constat : c'est autorisé. Mais il vous faudra un permis d'environnement.

Deuxième constat : une éolienne domestique, ce n'est pas vraiment le meilleur moyen de faire des économies. D'abord, à cause de son prix, plusieurs milliers d'euros.

Les prix varient fortement en fonction de l'éolienne, du type, de sa taille. Il y a aussi son entretien, chaque année, et puis surtout son rendement. Il faut rentabiliser l'investissement, ce qui ne se fait qu'après plusieurs années.

Cette éolienne doit capter le vent. Elle ne produit de l'énergie qu'à partir d'une certaine vitesse du vent. Une vitesse qu'on retrouve plutôt à la côte.

Et dans votre jardin, la taille limitée de votre éolienne ne permettra pas de capter beaucoup de vent.

Cela reste intéressant pour les agriculteurs, ou les entreprises qui consomment pas mal d'électricité. Ils peuvent en installer dans des zones bien dégagées et exposées au vent.

Conclusion : si vous voulez opter pour de l'énergie plus verte, choisissez plutôt le photovoltaïque. C’est plus fiable et plus rentable.