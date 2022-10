Crise énergétique: Ores n'augmentera pas ses tarifs de distribution en 2023

Ores, le plus important gestionnaire de réseau de distribution en Wallonie, a décidé, à la suite d'une demande du gouvernement wallon, de ne pas solliciter d'augmentation des tarifs de distribution pour 2023, a-t-il annoncé mercredi.

Le gestionnaire de réseau fait pourtant face à des coûts en très forte hausse. D'une part, l'inflation plus élevée que prévu pèse sur Ores qui devra mobiliser pour faire face à l'augmentation de ses coûts, selon ses estimations, "plus de 60 millions d'euros qui ne sont actuellement pas couverts par les tarifs." D'autre part, Ores est lui-même un très gros consommateur d'électricité et de gaz, le gestionnaire de réseau devant acheter chaque année 800.000 MWh.

Ores estime à ce stade que le surcoût auquel elle risque de devoir faire face pour la seule année 2023 s'établira à 90 millions d'euros qui ne sont pas couverts par les tarifs actuels. Cela n'a pas empêché le conseil d'administration de décider, à l'unanimité, de maintenir le tarif 2023 au niveau actuel et de ne pas faire supporter par les clients ces hausses de coûts.

Soulager la facture des consommateurs

Pour ce faire, Ores mobilisera l'ensemble des économies réalisées par l'entreprise entre 2019 et 2021. "Dans le contexte de hausse très importante des coûts supportés par l'entreprise, cette décision s'inscrit dans la logique de la demande formulée par le gouvernement wallon de mobiliser les moyens de l'entreprise afin de soulager la facture des consommateurs en Région wallonne", explique-t-on dans un communiqué.

En outre, Ores affirme vouloir "maintenir l'évolution du prix de la distribution sous l'inflation réelle lors de la prochaine période tarifaire, tout en confirmant le plan industriel d'Ores 2022-2037, caractérisé par une augmentation des investissements dans les systèmes de distribution de plus d'un milliard d'euros sur la période, soit une augmentation supérieure à 30%."

Un plan hivernal

Ores annonce encore qu'en tant que "fournisseur social", il mettra en œuvre un plan hivernal "adapté aux grandes difficultés rencontrées par bon nombre de ses clients." Concrètement, des moyens sont mobilisés pour renforcer la capacité du centre d'appels, pour répondre aux questions et aux inquiétudes des clients. Oes renforcera également sa collaboration avec les institutions sociales concernées, en particulier les CPAS, pour apporter des solutions individualisées aux cas les plus graves.

Enfin, "une attention toute particulière" sera apportée aux situations de difficultés de paiement justifiées par les circonstances actuelles de flambée des prix de l'énergie. Avant l'hiver qui s'annonce, Ores proposera à tout client en faisant la demande, des mesures spéciales de financement des hausses de la facture afin de leur permettre de les étaler dans le temps et d'ainsi amortir les actuelles hausses de prix. Ores est présent dans près de 200 communes wallonnes, ce qui en fait le premier gestionnaire de réseau de distribution du sud du pays.