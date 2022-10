Sabca Technologies s'implante à Louvain-la-Neuve

(Belga) Sabca Technologies, une nouvelle filiale du groupe d'aéronautique et de défense Sabca, s'implante dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve et signe un partenariat en matière de recherche avec l'UCLouvain, a-t-on appris mercredi.

Ce partenariat vise à renforcer l'expertise de l'entreprise en matière de conception et de fabrication de systèmes d'actionnement électromécaniques, une composante critique qui oriente les fusées sur la bonne trajectoire. L'équipementier belge travaille en effet sur une nouvelle génération de produits en remplacement des modèles hydrauliques initialement créés pour le programme F-16 de la Défense belga, il y a 40 ans. "Exit les fluides, place à l'électromécanique. Le virage vers le tout électrique, plus compétitif sur les prix, le poids et la maintenance, s'avère aussi mieux en phase avec l'évolution des besoins du spatial ainsi que les défis environnementaux de la transition écologique", explique Sabca. Déjà présents sur la fusée européenne Vega C, les systèmes électromécaniques vont équiper Ariane 6, les lanceurs réutilisables du projet européen Themis, et seront même transposés dans l'aviation civile chez Airbus et le plus grand dirigeable au monde conçu par Flying Whales. À l'horizon 2024, Sabca prévoit une production en série en collaboration avec l'université néo-louvaniste. Vingt personnes, majoritairement des ingénieurs, seront recrutées d'ici trois ans. (Belga)