La plus grande cave à vin du Benelux a ouvert ses portes en Belgique

La plus grande cave à vin du Benelux, une des plus grandes d'Europe, est située à Asse. Elle a ouvert ses portes fin septembre. Elle peut brasser jusqu'à 36 millions de litres de vin par an. Ces installations répondent à une demande, car le Belge est un grand consommateur de vin avec une consommation moyenne de 26 litres par an. Cela représente un demi-litre de vin par semaine. "Je suis dans cette catégorie-là. J'ouvre une bouteille et je fais trois jours avec", confirme un Belge interrogé.



26 litres par an, c'est 4 litres de plus qu'il y a 10 ans. Pour répondre à cette demande croissante, un site Delhaize, dédié à la mise en bouteille du vin, s'est installé dans la zone industrielle d'Asse. C'est le plus grand chai du Benelux.



"Le chai qui représente toute notre cuverie permet de stocker les vins, de faire les traitements de vin et de partir vers les lignes de production. Nous avons 150 cuves qui représentent 3 millions de litres de stockage", explique Hervé Louis, Responsable de production et technique.