Certains produits sont deux fois plus chers en Belgique qu'en France: le journaliste Benjamin Maréchal fait les comptes, le Premier ministre répond

Alors que l’hiver n’est pas encore installé, les prix de l’énergie sont en très forte hausse avec des conséquences inattendues sur le pouvoir d’achat des Belges. Comment vont-ils faire amortir l’impact de la crise énergétique ? Dans notre Edition Spéciale RTL Info, pour la première fois depuis le début de la crise, le Premier ministre Alexander De Croo est face à des citoyens belges inquiets et durement impactés. Il répond à leurs interrogations et leurs craintes.

Face au Premier ministre Alexander de Croo, le journaliste Benjamin Maréchal a fait une simple comparaison : deux chariots identiques remplis de produits alimentaires et d'hygiène. Benjamin Maréchal a fait les comptes. Alors que le paquet de pâtes coûte 2,69€ en Belgique, il est à 1,06€ en France. Les céréales d'une marque bien connue sont quant à elles à 6,39€ en Belgique contre 3,93 € chez nos voisins. Quant à un paquet de serviettes hygiéniques, il revient à 13,25€ chez nous contre 8,99€ en France.

Comment expliquer de telles différences ? "Vous faites une sélection qui est très partielle. Vous faites le même caddie avec des fruits et légumes, c'est beaucoup moins cher en Belgique. Des gens font leurs courses en France pour certains produits. Si vous faites le caddie moyen, qui contient quand même des légumes et des fruits, là c'est moins cher. Donc quand vous comparez, il faut être honnête", rétorque le Premier ministre Alexander de Croo. Ce dernier explique que la Belgique a fait le choix de privilégier les produits dont les emballages sont recyclables. "Il y a l'option d'acheter un produit moins cher si vous recyclez et si vous réutilisez", justifie le Premier ministre.