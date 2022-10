Conflit israélo-palestinien - Un Palestinien abattu après avoir tiré sur des Israéliens en Cisjordanie

(Belga) Un Palestinien a été abattu mercredi soir après avoir tiré sur des gardes israéliens à l'entrée de la colonie juive de Maale Adoumim, en Cisjordanie occupée, selon un photographe de l'AFP et la police israélienne.

"Un terroriste a tiré à l'entrée de Maale Adoumim en direction des gardes (...) blessant l'un d'eux à la main avant d'être +neutralisé+ par les autres gardes", a déclaré la police dans un communiqué. Un photographe de l'AFP a vu juste après un homme mort à terre, avec des policiers autour de lui. Le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a dit avoir soigné "un homme dans la vingtaine, touché à la main" puis l'avoir évacué vers un hôpital à Jérusalem. Maalé Adoumim, l'une des plus grandes colonies de Cisjordanie, est située entre Jérusalem et la mer Morte. Cet incident survient dans un contexte de vives tensions en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu. Elles se sont accrues ces derniers mois dans le nord de ce territoire, notamment dans les secteurs de Naplouse et Jénine, bastions de groupes armés, où l'Etat hébreu a multiplié les opérations dans la foulée d'attaques anti-israéliennes meurtrières en mars et en avril. Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d'une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l'ONU.