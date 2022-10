Sommet de la "dernière chance" à Bruxelles: les dirigeants européens trouvent un accord pour "contenir les prix de l'énergie"

Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont parvenus, dans la nuit de jeudi à vendredi, à s'accorder sur une approche commune visant à faire baisser les prix excessifs de l'énergie, et du gaz en particulier.

Les dirigeants européens sont enfin tombés d'accord sur une approche commune concernant les prix de l'énergie. Il y a encore pas mal de modalités à concrétiser, mais c'est un pas important que les chefs d'Etats et de gouvernements, réunis en sommet à Bruxelles, ont accompli.

Après 10 heures de pourparlers, ils se sont mis d'accord cette nuit sur une sorte de feuille de route pour notamment, plafonner les prix du gaz.

Ceci n'est pas encore un plafond, mais ça y ressemble doucement. On va instaurer une sorte de fourchette de prix, pour réduire l'impact des hausses de prix sur le consommateur.

Pourquoi ne pas parler de plafond? Parce que ces limitations de prix sont temporaires et surtout dynamiques car on ne fixe pas un prix maximal une fois pour toute.

Pour agir sur le prix, on envisage aussi de réduire le tarif du gaz utilisé pour produire de l'électricité, comme l'Espagne l'a fait il y a quelques mois.

Attention, tout ceci, est le fruit d'un accord de principe, entre les 27 Etats membres. Comme l'Allemagne était réticente, elle a obtenu des garde-fous : elle veut que les pays européens s'engagent à ne pas augmenter leur consommation de gaz, elle veut qu'on abandonne le mécanisme, ou qu'on le renégocie très vite, si on se rend compte qu'on risque de manquer d'énergie.

Et puis, c'est un accord de principe, il va falloir rendre ça concret et applicable techniquement. Ce sera le difficile travail des 27 Ministres de l'énergie, à partir de mardi.

Enfin, comme attendu, les Etats membres achèteront désormais une partie de leur gaz ensemble, pour peser davantage sur le prix pratiqué par les producteurs. Il y a également un accord sur un mécanisme de solidarité, si un Etat est en difficulté sur le plan énergétique.

De Croo satisfait

"Décisions", "urgemment" et "corridor de prix", tels sont les termes soulignés et salués par Alexander De Croo à l'issue des longues discussions sur l'énergie qui ont occupé la première journée du sommet européen à Bruxelles. Après avoir plaidé pendant des mois pour un plafonnement des prix du gaz, le Premier ministre est particulièrement satisfait que le principe d'un "corridor de prix" dynamique pour encadrer les prix du gaz ait été validé par les 27 chefs d'État et de gouvernement.

Les dirigeants ont en tout cas donné pour signal aux ministres (Conseil de l'UE) et à la Commission de développer concrètement cette piste.

"Cela n'avait pas encore été dit de manière aussi forte", assure Alexander De Croo. "Le texte est très directif" et donne un mandat clair aux ministres de l'Énergie, qui se rassemblent dès mardi à Luxembourg.

"Cela ne veut pas dire qu'on y est, il y a encore beaucoup de travail", tempère-t-il aussitôt. Surtout "que l'on envoie la Commission et le Conseil sur un terrain largement inexploré". "Jusqu'ici le message était plutôt de libéraliser au maximum le marché, or on va ici vers une intervention assez déterminante sur le marché (...) L'exercice va être sportif".

Ce "corridor de prix" sur les transactions sur le marché de gros du gaz, "pour immédiatement limiter les épisodes de prix excessifs" selon les mots utilisés dans les conclusions validées par les 27, doit encore être élaboré. Mais son principe rejoint ce que la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten met en avant depuis des mois, à la recherche d'un délicat équilibre entre maintien de l'approvisionnement et modulation du prix, par exemple en fonction de ce qu'on observe sur les marchés asiatiques. Aux ministres et à la Commission de désormais transformer l'essai sur le plan technique. L'Allemagne et les Pays-Bas semblaient clairement réticents à toute forme de plafonnement de prix.

Mais selon Alexander De Croo, les 27 ont fait acte de bonne volonté et il a été promis, "les yeux dans les yeux", qu'il n'y avait pas de détermination cachée à faire trainer et finalement capoter le projet. Le libéral croit aussi en "l'effet de signal" au marché, qui devrait être "renforcé" avec cette direction donnée par les 27 dirigeants à la Commission et au Conseil de l'UE.