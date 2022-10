Mouvement d'humeur au TEC de Charleroi: un dépôt est toujours fermé

"Une poignée de chauffeurs cgsp bloquent tous les dépôts et empêchent les bus et les trams de sortir depuis 4h du matin", écrit Thierry via le bouton orange Alertez-nous.

La circulation sur le réseau TEC de Charleroi était fortement perturbée ce vendredi 21 octobre au matin en raison d'un mouvement d'humeur.

À 8h30, les dépôts de Jumet et Anderlues ont repris le travail.

A 11h15, seul le dépôt le dépôt de Genson est toujours bloqué.

