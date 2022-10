Fresque humaine avec soleil et éoliennes: comme à Court-Saint-Étienne, 45.000 jeunes se mobilisent pour le climat

Plus de 350 écoles et maisons de jeunes de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre se mobilisent ce vendredi pour le climat, sous le slogan #StandUpForClimate. À Court-Saint-Étienne, les 800 élèves du collège ont créé une fresque humaine en mouvement.

La fresque humaine du collègue Saint-Etienne est composée d'un soleil animé par les enfants du primaire et de deux éoliennes animées par les élèves du secondaire. "C'est symbolique", explique Laurence Mullier, une enseignante. "L'idée, c'est que les élèves bougent et remuent. Donc on ne peut pas vraiment rater notre coup."

Toute l'école est debout pour le climat

Aurélien, un élève, considère que cette mobilisation est importante. "C'est pour montrer que les jeunes ont envie que ça change", dit-il. Toute l'école est debout pour le climat. "C'est important car il y a beaucoup plus de personnes sur la planète et moins d'énergies renouvelables", dit Nino, un élève de primaire. "Il faut mettre en avant les énergies renouvelables plutôt que les énergies fossiles", indique Gaspard.

Dans cette école, fortement touchée par les inondations de l'année dernière, la cause climatique est prise à cœur. "C'est important d'ancrer l'idée d'un changement", s'exclame l'enseignante Laurence Mullier. "La force du groupe, c'est porteur positivement." Le directeur adjoint du collège Yorick Czarnoscki le confirme. "Le rôle de l'école, c'est aussi de faire passer ces messages auprès de nos jeunes car ce sont les citoyens de demain."

Manifestation dimanche

Les écoles et maisons de jeunes participantes représentent ensemble quelque 45.000 jeunes. Les participants sont invités à se manifester sur les réseaux sociaux à l'appui de photos ou de vidéos estampillées du hashtag #StandUpForClimate, en amont de la manifestation pour le climat organisée dimanche dans les rues de Bruxelles.

Les jeunes recevront également des outils pédagogiques et un quiz leur permettant de tester leurs connaissances sur le dérèglement climatique, ses conséquences et les solutions et actions possibles. Des actions similaires avaient déjà eu lieu en 2018 et 2021 sous le slogan 'Wake up for climate!'.