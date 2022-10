Les utilisateurs toujours plus nombreux de Snapchat lui rapportent de moins en moins

(Belga)

Snapchat compte désormais 363 millions d'utilisateurs actifs au quotidien, 16 millions de plus en trois mois, mais ils génèrent des revenus de plus en plus faibles pour le réseau social en difficulté. Ses résultats trimestriels publiés jeudi ont fait plonger son action de 25% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York. La plateforme a déçu avec un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars, en hausse mais légèrement inférieur aux attentes du marché, et des pertes nettes de 360 millions de dollars, quadruplées sur un an, dues en partie au plan de départ décidé il y a deux mois. Le revenu par utilisateur, un indicateur clef pour les réseaux sociaux, est ressorti à 3,11 dollars, son plus bas niveau depuis début 2021. Evan Spiegel, le patron du groupe américain, a insisté sur les gains en termes de membres, et évoqué un "environnement macroéconomique instable". L'inflation et la hausse des taux d'intérêt contraignent les dépenses des annonceurs, qui se réfugient sur les plateformes bien établies comme Google, YouTube, Facebook et Instagram, ou adoptent celle du très populaire réseau social TikTok. "Cela fait huit ans que Snap vend des espaces publicitaires, mais beaucoup de marques ne comprennent toujours pas le réseau et le classent dans leurs budgets expérimentaux", remarque Jasmine Enberg, de Insider Intelligence. "Cela n'aide pas que Snap ait aligné son avenir avec la réalité augmentée, dont le potentiel est prometteur sur le long terme, mais qui reste un format publicitaire de niche, facile à couper quand les budgets sont serrés", a-t-elle ajouté. L'application fait valoir qu'elle avait gagné des utilisateurs dans toutes les régions du monde, y compris l'Amérique du Nord et l'Europe, où certains concurrents font face à un début de saturation. (Belga)