Retour de Johnson ? Mieux d'avoir un Premier ministre qui a un avenir devant lui

L'éventualité d'un retour de Boris Johnson au 10 Downing Street, après la démission de la Première ministre britannique Liz Truss jeudi, ne semble pas un choix judicieux aux yeux du Premier ministre belge Alexander De Croo.

"Je n'ai pas à exprimer d'avis à ce sujet, car le Royaume-Uni est une démocratie et la démocratie doit fonctionner. Mais en général, en période troublée, il est toujours mieux d'avoir un Premier ministre qui a un avenir devant lui, ou devant elle", a répondu M. De Croo à une question de journaliste, vendredi à son arrivée à la deuxième journée du sommet de Bruxelles. Le chef du gouvernement fédéral a surtout appelé de ses vœux l'arrivée rapide d'un nouveau locataire au 10 Downing Street. "Le Royaume-Uni est un pays voisin, un partenaire dans énormément de domaines, et il le restera. Donc nous espérons avoir bientôt une personne avec qui nous puissions discuter de tous ces sujets". Aucun candidat ne s'est encore officiellement déclaré pour le scrutin interne au Parti conservateur qui désignera le ou la nouvelle Première ministre britannique, mais selon la presse britannique, l'ancien chef du gouvernement est prêt à se lancer dans l'arène, un peu plus de trois mois après avoir été poussé à la démission après une accumulation de scandales.