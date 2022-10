Le Kremlin condamne l'arrestation de deux Russes en Europe à la demande de Washington

(Belga) Le Kremlin a fustigé vendredi l'arrestation de deux ressortissants russes en Italie et en Allemagne, à la demande de Washington qui les accuse d'avoir vendu illégalement des technologies américaines à des entreprises d'armements en Russie.

"Nous condamnons de telles arrestations de citoyens russes", a réagi le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, promettant de "tout faire" pour défendre les intéressés. L'un d'entre eux, Artiom Ouss, arrêté lundi dans un aéroport de Milan, est le fils d'un responsable politique russe, Alexandre Ouss, gouverneur de la région sibérienne de Krasnoïarsk. Un autre suspect russe dans cette affaire, Iouri Ourekhov, a été interpellé lundi en Allemagne. Le ministère américain de la Justice a dit qu'il allait demander l'extradition des deux hommes vers les États-Unis. Washington les accuse, avec trois autres Russes et deux courtiers en pétrole vénézuéliens, d'avoir acheté aux États-Unis des composants électroniques destinés à équiper des avions, des radars ou des missiles, et de les avoir revendus à des entreprises d'armement russes, en contournant les sanctions en vigueur. Certains de ces équipements, selon les États-Unis, se sont ensuite retrouvés utilisés sur les champs de bataille ukrainiens. Ce réseau est soupçonné d'avoir utilisé la même société écran pour transférer des centaines de millions de barils de pétrole vénézuélien en Russie et en Chine. Ces arrestations interviennent alors que Moscou et Washington mènent actuellement des négociations pour échanger des prisonniers, notamment la basketteuse américaine Brittney Griner, condamnée en Russie à neuf ans de prison pour trafic de drogues. Jeudi, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a dénoncé ces deux nouvelles interpellations comme "une prise d'otage" politique. (Belga)