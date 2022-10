Les conditions d'accès au tarif social élargies à Liège: qui va payer? Les autres communes vont-elles suivre?

Comme nous vous en parlions jeudi soir, le CPAS de Liège va plus loin en proposant le tarif social élargi pour toutes les personnes dont la facture d'énergie dépasse entre 10% et 15% du salaire net. Une petite bombe qui amène 3 questions. Qui va en bénéficier? Qui va payer? Les autres villes vont-elles suivre le mouvement?

L'objectif de la décision prise par le CPAS de Liège est d'octroyer ce tarif social à la classe moyenne. Cette mesure exceptionnelle pourrait toucher 100.000 personnes. La demande se fait par une attestation à remplir et à présenter au CPAS. La tarification et le paiement sont gérés par l'opérateur des réseaux de gaz et d'électricité. "C'est Resa qui se charge de fournir en énergie les personnes, qui se chargent alors aussi de percevoir la tarification sociale. En tout cas, le prix des énergies avec une tarification sociale", explique Jean-Paul Bonjean, le président du CPAS de Liège.

Créé par la Région wallonne, ce dispositif de clients protégés conjoncturel est alimenté par un fonds spécial. L'enveloppe est-elle suffisamment élevée pour assurer la pérennité d'une telle mesure? Car les 261 autres communes wallonnes pourraient suivre le pas.

"C'est une première et si d'autres CPAS étaient amenés à faire un copier-coller de la mesure de Liège, cela prendrait une ampleur telle, que le cabinet du ministre Henry devrait examiner la faisabilité budgétaire. Mais je ne suis pas le ministre Henry", déclare Luc Vandormael, le président de la Fédération des CPAS de Wallonie.

Contactés ce matin, ni Resa, ni le cabinet du ministre wallon de l'Energie Philippe Henry n'ont confirmé la faisabilité d'une telle mesure, prévue jusqu'à la fin du mois d'août 2023.

Qui a droit au tarif social?

- Les personnes qui reçoivent une allocation du CPAS

- Les pensionnés ou personnes handicapées qui reçoivent une allocation spéciale du fédéral ou du régional

- Ceux qui ont le statut BIM, à la mutuelle

Au total, 2 millions de personnes sont concernées en Belgique. Si vous bénéficiez du tarif social, vous payerez le tarif le moins cher du marché pour le gaz et l'électricité quel que soit votre fournisseur.