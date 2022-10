Les premiers congés d'automne de deux semaines séduisent les francophones: "On a plus le temps de se reposer et profiter"

Certains ont la chance d'aller chercher le soleil un peu plus loin pendant ces vacances d'automne. 70.000 voyageurs sont attendus à l'aéroport de Bruxelles aujourd'hui, notamment des Belges qui ont attendu la dernière minute pour réserver. Destination préférée : l'Espagne et ses îles.

Les valises sont enregistrées et cap sur des vacances un peu plus longues que d'habitude. "Une semaine et demie", précise une maman. C'est la première fois que cette famille bruxelloise a l'occasion de partir deux semaines dans la famille, à Alger. Une chance pour Amir, 14 ans.

"Je pense que c'est mieux, car on a plus le temps de profiter et de se reposer, parce qu'avec une semaine, on avait à peine le temps de s'adapter aux vacances", explique l'adolescent.

Une autre famille s'envole pour le Mexique, et tant pis si le fils, Diego, qui étudie en 5ème secondaire, rate son dernier jour de classe. "On va un peu décompresser de l'école, du travail et on va profiter", explique-t-il. "Pour les enfants, c'est bénéfique d'avoir deux semaines", clame la maman.

Priorité à l'Espagne et aux 'last minute'

Les Canaries et l'Espagne de manière générale sont les destinations favorites de ceux qui prennent l'avion pour ces vacances de Toussaint. Une destination que le Belge choisit à la dernière minute, selon les professionnels du tourisme.

"Non pas pour être à l'affût d'un 'last minute' de raison tarifaire, mais plutôt pour être sûr de pouvoir partir", précise Hedy Hafsia, gérant d'une agence de voyage. "Il y a l'augmentation des prix, il y a la facture de gaz et d'électricité qui va bientôt arriver", explique Christophe Depreter, Secrétaire général de l'Union Professionnelle des Agences de Voyages.

Un contexte de crainte qui pousse les touristes à choisir des destinations plus courtes, pas plus de 5 heures de vol. 70.000 touristes sont attendus aujourd'hui à l'aéroport, mais selon les tour-opérateurs, les vols ne sont pas complets : il faut dire que seuls les Belges francophones sont déjà en vacances scolaires.