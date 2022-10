La ministre de l'Energie assure qu'il n'y aura pas de pénurie cet hiver: plusieurs facteurs sont rassurants

Des coupures d’électricité et des soirées à la bougie? Ce ne sera pas pour cet hiver. La ministre de l’Energie le confirme : la Belgique passera la saison froide au chaud. "On n'a pas de risque de pénurie. On n'a pas de coupure prévue. "Cela a été confirmé par les experts, donc ceux qui gèrent les réseaux électriques, que pour la Belgique il n'y a aucun souci pour cet hiver. Encore mieux, on sera en capacité d'aider la France cet hiver", clarifie Tinne Van der Straeten.

Pour le gaz d’abord, l’Europe est parvenue à réduire drastiquement sa dépendance au fournisseur russe. Seuls 6% de l’approvisionnement vient de Moscou contre 40% avant la guerre. À la place, les échanges par gazoducs se sont intensifiés avec la Norvège et le Royaume-Uni. Grâce au port de Zeebruge, la Belgique est aussi idéalement située pour recevoir le gaz naturel liquéfié acheminé par bateau.

"On peut toujours couvrir notre propre consommation et, en plus on sera en capacité d’aider l’Allemagne", explique la ministre de l'Energie.

Nous pouvons rester optimistes

Pour ce qui est de l’électricité, depuis plusieurs années, la production belge reste plus importante que sa consommation. Une situation amenée à perdurer cet hiver même en cas de conditions extrêmes.

"Les conditions extrêmes, c’est la combinaison de plusieurs facteurs : des capacités de production qui seraient en maintenance alors que ce n'est pas prévu, des conditions de froid extrême et peu d'ensoleillement et de vent. Dans ce cas-là, on aurait plus de difficultés. Malgré cela, nous pouvons rester optimistes. Des solutions existent", éclaire Jean Fassiaux, porte-parole d’Elia.

Des solutions internes, mais aussi sous forme d’importations et qui ne devraient pas être nécessaires, alors que les météorologues prévoient un hiver plus doux que la normale.