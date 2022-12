"Ça fait mal au cœur": un site Natura 2000 risque de disparaître près de Liège, Rafael veut sauver "cet endroit magnifique"

Des habitants d'Oupeye, en province de Liège, nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous pour dénoncer l’inaction du Service Public de Wallonie (SPW). Le Hemlot, un site Natura 2000 composé de 3 lacs, est en train de disparaître petit à petit… à cause de l’envasement. Les riverains réclament aujourd’hui qu’un nettoyage soit fait. Mais ce n’est pas dans les priorités du Service public Wallonie, à qui appartient ce lieu.

"Je vous contacte pour tenter de sauver un endroit magnifique. A Hermalle-sous-Argenteau se trouve la Noue du Hemlot. Cet ancien bras de la Meuse se meurt d'ici peu il n'existera plus", nous écrit Christian via le bouton orange Alertez-nous. Situé en bord de Meuse, à 11 km de Liège, le Hemlot est un site classé Natura 2000.



© RTL INFO

Ses trois lacs et sa variété d’espèces sont un vrai cadeau pour la biodiversité. Mais aussi un lieu de rencontre pour les pêcheurs et amateurs de promenade de la région. Pourtant aujourd’hui, ce coin de nature est menacé. "Il y a des endroits où il n’y a vraiment presque plus d’eau. Il y a des endroits où il y a encore de l’eau, mais 80 cm", déplore Rafael Manzo, président de la société de pêche du Hemlot. "Depuis qu’on habite ici, il s’envase de plus en plus et on aimerait bien que ça s’arrête", ajoute Albert, un riverain et membre de la société de pêche du Hemlot.



© RTL INFO

La situation empire : la vase ne cesse de s’accumuler. Et personne ne semble entretenir ce site qui appartient au Service public de Wallonie. "Ça fait mal au cœur parce que… Je sais bien qu’il y a d’autres choses aussi, mais ils ont un si beau site. Pourquoi ne pas l’entretenir ?", s’interroge le président de la société de pêche du Hemlot.

Des castors fragilisent les berges

Outre la vase, il y a un autre problème : les castors. Ils creusent des tranchées très profondes aux abords du lac et fragilisent les berges.

Face à ces problématiques, les riverains s’organisent pour entretenir le site. Mais ils attendent une réaction des autorités compétentes. Le service public de Wallonie estime pourtant que des actions ont déjà été prises, notamment l’abattage d’arbres après les inondations et l’installation d’un parking.



© RTL INFO

Mais pour ce qui est de l’envasement, par contre, rien n’est prévu. Et ce n’est pas une priorité. "Nous faisons les entretiens que nous considérons nécessaires, avec des budgets adaptés et qui ne sont pas énormes. Notre objectif, c’est la navigation principalement. Un site comme ceci, qui est un bras désaffecté de la Meuse, n’est pas vraiment dans nos priorités", répond Serge Toussaint, porte-parole SPW Mobilité et Infrastructures.



© RTL INFO

La réponse du SPW est loin de convaincre Albert. "Je suis déçu, c’est tout. Je n’ai pas d’autres explications…", confie ce riverain.

Si rien n’est fait, les riverains le craignent : à terme, ce site pourrait disparaître complètement.



© RTL INFO