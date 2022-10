La famille de Lola "a besoin du respect et de l'affection de la nation", assure Macron

La famille de Lola, tuée à Paris vendredi dernier, "a besoin du respect et de l'affection de la nation", a assuré vendredi Emmanuel Macron en marge d'un Conseil européen à Bruxelles.

"Je pense surtout aux parents de Lola, à son frère et à son demi-frère, au désarroi de cette famille qui est incroyablement digne et unie dans ce moment", a déclaré le chef de l'Etat.

"Et je pense qu'elle a d'abord et avant tout besoin du respect et de l'affection de la nation", a-t-il poursuivi.

Les circonstances de la mort de Lola et le profil de la suspecte, de nationalité algérienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ont suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite.

De leur côté, les parents de la victime ont indiqué ne vouloir "aucune récupération politique".

"Il y a une enquête sur l'assassinat de la petite Lola et il appartient à la fois aux enquêteurs de donner la lumière, et au gouvernement d'expliquer ce qui a été fait, et de voir s'il y a des décisions à prendre", a souligné M. Macron.

"Qu'es-ce qui nous touche tous?", a-t-il ensuite interrogé. "C'est l'atrocité de ce crime. Et c'est aussi ce qu'il a à la fois d'inqualifiable et d'absolu: quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société", a poursuivi le chef de l'Etat, estimant que "tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola".

Un rassemblement pour "soutenir famille et proches" de la victime est prévu est prévu vendredi à Fouquereuil (Pas-de-Calais), commune d'où est originaire le père de la jeune adolescente, avant des obsèques prévues lundi à 14H30 à Lillers, ville d'origine de sa mère, dans la même département.

Après des appels à manifester venus de l'extrême droite, les parents de la collégienne ont appelé jeudi à la "dignité" et au "respect", en disant "(souhaiter) que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques".