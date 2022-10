La quantité de déchets récoltée aux Fêtes de Wallonie à Namur réduite de 45%

(Belga) Les agents communaux de la Ville de Namur ont récolté 46 tonnes de déchets lors des dernières Fêtes de Wallonie, contre 83 tonnes en 2019, soit une baisse d'environ 45%, a indiqué vendredi l'échevine namuroise du Cadre de vie, Charlotte Deborsu (MR). Cela s'explique notamment par l'imposition de gobelets réutilisables et l'ajout de bulles à verres.

L'obligation d'utiliser des gobelets réutilisables dans l'horeca doit encore faire l'objet d'une évaluation globale, mais sur le plan des déchets, l'opération peut déjà être qualifiée de réussite. En sus, l'absence de gobelets en plastique à usage unique a rendu le balayage de l'espace public plus efficace et rapide. Cette année, un total de 20 bulles à verres supplémentaires ont également été placées sur cinq sites stratégiques de la capitale wallonne: la place du Théâtre, la rue des Échasseurs, la venelle de l'Hôtel de Ville, la place du Palais de Justice et la rue Saintraint. Ces bulles ont permis de récolter 8,65 tonnes de verre, en plus des 12,2 tonnes récoltées dans les bulles déjà présentes. La réduction globale de la quantité de déchets ramassée par les agents communaux s'explique aussi par l'interdiction des commerces ambulants lors des festivités. Et qui dit moins de déchets, dit également moins de personnel à mobiliser. Du vendredi 16 septembre au mardi 20 septembre, ce sont 52 agents communaux qui ont opéré pour la propreté, soit 13 de moins qu'en 2019. Le budget mobilisé par la Ville de Namur en matière de propreté a également été réduit de 29.500 euros, passant de 78.007 euros en 2019 à 48.912 euros en 2022. (Belga)