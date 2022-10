Meurtre de Lola: une semaine après le drame, le déroulé des faits se précise

Un rassemblement pour "soutenir famille et proches" de la victime est prévu est a eu lieu vendredi à Fouquereuil (Pas-de-Calais), commune d'où est originaire le père de la jeune adolescente, avant des obsèques prévues lundi à 14H30 à Lillers, ville d'origine de sa mère, dans la même département.

Une photo de Lola et un hommage dans le berceau familial. Des mots, des lettres et des fleurs en soutien à ses parents et ses proches. Lola est dans toutes les pensées.

Une semaine après le drame, l’enquête avance et le déroulé des faits se précise :

- Vendredi, 15h17 : c’est la dernière image de Lola vivante. La collégienne de 12 ans entre dans son immeuble avec la suspecte.

- 16h48 : la jeune femme de 24 ans ressort seule avec une malle et deux valises.

- Entre 16h48 et 18h02, elle erre dans la rue. Elle demande l’aide d’un homme pour porter la malle.

- 18h03 : elle monte dans la voiture d’une connaissance. Le conducteur l’amène chez lui à Asnières-sur-Seine. Elle se douche, se change, reste 4 heures puis retourne en taxi dans l’immeuble de sa victime, chez sa sœur. Il est 22h30.

- 23h15 : la malle avec le corps de Lola sans vie est retrouvée dans cette cour à quelques dizaines de mètres de chez elle. L’un des policiers présents sur les lieux témoigne. "Quand on entend le message sur les ondes de nos radios, c’est un choc, nos craintes sont cristallisées. Quand on comprend qu’on n’a pas réussi à la sauver, c'est ce qu'il y a de plus dur... ", raconte-t-il à nos confrères de BFM TV.

- Samedi, 7h40 : la suspecte est arrêtée.

Ce vendredi, en pleine conférence de presse au Sommet européen à Bruxelles, le président français s’exprime sur le meurtre pour la première fois. "Qu'est ce qui nous touche tous ? C'est l'atrocité de ce crime et ce qu'il a d'inqualifiable et d'absolu (...) Je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola", confie-t-il.

Les funérailles de Lola sont prévues lundi à 14h30 à Lillers, dans le Pas-de-Calais. Un village de 10.000 habitants dans lequel Lola avait de tendres souvenirs d’enfance. La principale suspecte est âgée de 24 ans. Elle a été mise en examen lundi pour meurtre et viol aggravé sur mineur, puis placée en détention provisoire.