Jusqu'à six ans de prison pour des travailleurs du port d'Anvers pour trafic de cocaïne

(Belga) Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné vendredi trois chauffeurs d'élévateurs de conteneurs ou de chariots cavaliers pour leur implication dans un trafic de cocaïne. Deux prévenus ont également été reconnus coupable de blanchiment d'argent. Ils ont écopé de peines allant jusqu'à six ans de prison et 24.000 euros d'amende. Le tribunal a également saisi des avoirs illégaux pour un montant total de 957.000 euros.

Le 4 décembre 2018, un conteneur transportant de la purée de banane en provenance du Costa Rica avait été retrouvé au terminal de MPET. Il avait été débarqué le 22 novembre mais avait ensuite disparu sans laisser de trace. Il s'est avéré que les tampons avaient été falsifiés et la douane a immédiatement suspecté qu'un lot de cocaïne avait été retiré du conteneur. Les images des caméras de surveillance du terminal ont permis de mettre en cause les trois prévenus. Selon le ministère public, la drogue a été transportée du conteneur en provenance d'Amérique du Sud, vers un conteneur européen, pour diminuer les risques de contrôle. Le système d'enregistrement du MPET a montré que les prévenus n'avaient pas reçu l'ordre de déplacer les conteneurs. Eux affirment pourtant avoir reçu cet ordre, oralement. Le tribunal a, lui, jugé les préventions établies. Un prévenu a été condamné à quatre ans de prison et 20.000 euros d'amende, un autre a écopé de quatre ans et demi d'emprisonnement et 22.000 euros d'amende, tandis que le troisième a été condamné à six ans de prison et 24.000 euros d'amende. La compagne de ce dernier et sa société ont été acquittées de blanchiment d'argent. (Belga)