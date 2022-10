Google a choisi la Belgique pour installer un potentiel nouveau centre de données: pourquoi?

Google a acquis 36 hectares de terrain à Ecaussinnes, dans le zoning de Feluy, près de La Louvière (en province de Hainaut), pour un potentiel nouveau centre de données, a annoncé vendredi le géant américain de l'internet, qui fête ses 15 ans de présence en Belgique.

Cette acquisition a pour objectif de garder les options ouvertes pour étendre la présence de Google en Belgique avec un centre de données, en fonction des besoins des utilisateurs et des clients, précise l'entreprise américaine. Le site appartient à Idea, l'agence de développement territorial locale, qui s'associe à la société pour mettre en place une infrastructure de base si elle décide de passer aux étapes suivantes.

Un élément essentiel de l'infrastructure européenne

Google dispose déjà d'un centre de données à Ghlin (Saint-Ghislain), près de Mons, annoncé en 2007 et opérationnel depuis 2010. Le site emploie actuellement quelque 400 personnes. Il s'agissait alors du premier centre de données en dehors des États-Unis. L'entreprise avait ensuite annoncé l'an dernier avoir acquis un terrain à Farciennes, près de Charleroi, pour un autre éventuel futur centre de données. Rien n'a évolué depuis et aucune décision de construction n'y a encore été prise, indique Michiel Sallaets, porte-parole de la filiale belge de Google.

"La Belgique est un élément essentiel de l'infrastructure européenne de Google", souligne d'ailleurs l'entreprise, qui, depuis 2007, dit avoir investi près de 3 milliards d'euros dans les installations des centres de données dans le pays. Cet argent a permis de créer en moyenne 2.800 emplois locaux par an et de soutenir une activité avec un impact économique de 2,7 milliards d'euros pour le PIB belge.

Un impact positif sur l'attractivité

"Ce nouvel investissement confirme notre rang de pionnier du numérique", s'est félicité le Premier ministre Alexander De Croo, présent vendredi au centre de données de Ghlin pour l'occasion. "Depuis des années, la Belgique joue un rôle de premier plan en Europe lorsqu'il s'agit de développer l'économie digitale. Notre position centrale, notre savoir-faire et nos talents sont autant d'atouts pour des acteurs pour Google, mais aussi pour toutes les start-ups innovantes qui naissent chaque jour dans notre pays."

"Jamais innover dans le numérique ne s'est révélé aussi important que dans l'ère post-covid", a-t-il insisté. "Les événements internationaux nous démontrent eux, chaque jour, à quel point il est crucial pour la Belgique et pour l'Europe de disposer de ses propres infrastructures et de ses propres leviers économiques et technologiques." Pour Jacques Gobert, le président de l'intercommunale Idea, cet investissement pourrait avoir un impact positif sur l'attractivité de la communauté locale et la création d'emplois à long terme.

Google a une place dans notre vie quotidienne

"La présence de Google renforcerait l'écosystème numérique du territoire en attirant des entreprises innovantes à forte valeur technologique. Une perspective positive pour le Cœur du Hainaut", se réjouit-il. Ces dernières années, Google a par ailleurs investi plusieurs millions d'euros en Belgique dans l'énergie solaire et éolienne offshore ainsi que dans les capacités de stockage d'énergie en Belgique. En décembre 2020, elle avait ainsi annoncé un projet de batteries pilote sur le site de Saint-Ghislain afin de remplacer les générateurs.

En cas de panne de courant, le système permettra de maintenir les recherches, les e-mails et les vidéos des utilisateurs, sans les émissions associées aux générateurs de secours, fonctionnant avec du diesel. Autant d'investissements qui ont pour objectif de fonctionner en permanence avec une énergie sans carbone dans le pays d'ici 2030.

"Avec des milliards de recherches par mois dans le monde, Google a une place dans notre vie quotidienne. Quand une si grande entreprise opte ensuite résolument pour l'environnement en investissant dans l'énergie solaire et éolienne, cela a un impact. Par conséquent, je ne peux qu'applaudir l'investissement continu de Google dans notre pays, en jouant la carte de la durabilité", commente, de son côté, la ministre des Télécommunications Petra De Sutter, également présente à Ghlin vendredi.