Moody's désormais plus pessimiste sur l'évolution de la note du Royaume-Uni

Après S&P et Fitch, l'agence de notation Moody's a abaissé vendredi la perspective de la note du Royaume-Uni de "stable" à "négative" alors que le pays est en pleine crise politico-financière suite à la démission de la Première ministre Liz Truss.

Cette décision est principalement motivée par "l'imprévisibilité accrue" des décisions des autorités alors même que l'économie est à la peine et que l'inflation bondit, explique Moody's dans un communiqué. La présentation d'un mini-budget controversé le 23 septembre, puis le retrait de presque toutes les mesures annoncées, suivi de la démission de Mme Truss après seulement six semaines à Downing Street "illustrent la polarisation et l'imprévisibilité croissantes de l'environnement politique du Royaume-Uni", estime Moody's. Cela pourrait "saper les efforts visant à assainir le budget au moment où vont probablement être aussi demandées des mesures pour alléger le coût de la vie". L'abaissement de la note du pays est aussi lié aux risques accrus sur le poids de la dette, entre de probables nouveaux emprunts et l'inflation persistante. Il est également possible que "l'érosion de la crédibilité de politiques britanniques" conduise à des coûts d'emprunts plus élevés, avertit Moody's. L'agence américaine a maintenu sa note sur la dette souveraine du Royaume-Uni, à Aa3. Mais la baisse de perspective signale le risque d'une dégradation de cette note, dans les 12 à 18 prochains mois, dans la catégorie des émetteurs solides mais susceptibles d'être affectés par des changements de la situation économique.