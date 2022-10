Météo - De la nébulosité et quelques averses avant des éclaircies

(Belga) La nébulosité sera d'abord variable ou temporairement plus abondante samedi, avec quelques averses isolées. L'après-midi, le temps deviendra à nouveau plus sec avec davantage d'éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Il fera doux avec des maxima de 15 à 16°C en Ardenne et de 17 à 19°C dans les autres régions. Le vent sera d'abord modéré de sud s'orientant au sud-ouest. Ce soir et cette nuit, le temps sera sec avec davantage de voiles d'altitude. Le vent sera généralement faible de sud à sud-est et les minima varieront entre 10°C en Ardenne et 13°C dans les autres régions. Dimanche, la journée débutera sous un soleil voilé par des bancs de nuages élevés. La nébulosité deviendra ensuite plus abondante avec quelques averses l'après-midi. Les averses pourront être assez fortes sur l'ouest du pays. Il fera encore très doux avec des maxima de 17°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 21°C en Campine. Le vent sera modéré de sud-est, s'orientant ensuite au sud en se renforçant légèrement. Lundi, la nébulosité sera variable avec des averses parfois soutenues et orageuses. Il fera doux avec des maxima de 15 à 19°C. Le vent sera modéré à assez fort de sud-sud-ouest puis de sud-ouest avec des pointes de 60 km/h. Mardi, la nébulosité sera assez abondante avec un temps généralement sec. Un peu de pluie n'est cependant pas exclue par endroits. Les maxima varieront entre 13 et 17 ou 18°C. Le vent sera modéré de sud-ouest. Mercredi, le ciel sera d'abord très nuageux avec quelques averses par endroits. Par après, le temps deviendra sec avec des éclaircies qui s'élargiront. Il fera toujours très doux avec des maxima proches de 20°C dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré de sud-est puis modéré de sud-ouest.