PepsiCo envisage de licencier une partie de son personnel belge

(Belga) La filiale belge de la multinationale américaine PepsiCo (Pepsi, Seven Up, Lays,...), basée à Zaventem, a l'intention d'engager une procédure Renault afin de licencier du personnel, selon une information publiée samedi par le journal L'Avenir. La branche distribution et les services administratifs seraient les principaux concernés. Des discussions entre direction et représentants du personnel sont attendues la semaine prochaine.

Les deux services visés emploient entre 250 et 280 personnes. Au total, PepsiCo compte 950 travailleurs en Belgique. Les usines ne seraient pas concernées, selon un travailleur de l'entreprise. Le groupe a fait part de ses intentions aux représentants du personnel jeudi. Cette annonce fait suite à la volonté de la multinationale de réduire les coûts de ses filiales locales. Le nombre exact de travailleurs licenciés ne devrait être connu que dans six semaines, selon un membre du personnel contacté par le journal. Le recours à une procédure Renault signifie que PepsiCo envisage de licencier au moins 10% de ses effectifs. L'Avenir a tenté de joindre le groupe pour une réaction, sans résultat. (Belga)