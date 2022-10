"Laissez-vous toucher": une campagne de communication du diocèse de Tours crée la polémique en France

"Laissez-vous toucher", le diocèse de Tours a créé la polémique en choisissant ce titre pour communiquer sur une prière organisée pour des malades, ce jeudi 20 octobre.

En France, le collectif Voix Libérées qui regroupe les victimes présumées de l'abbé Tartu, un ancien prêtre, se dit sous le choc. "J'ai été meurtri", a réagi le porte-parole Christian Guéritauld qui manifeste sa colère face cette compagne de communication.

Le diocèse de Tours a intitulé l'évènement "Laissez-vous toucher", en référence à l'évangile (sous-entendant "Laissez-vous toucher par le message de Dieu").

Selon Christian Guéritauld, interrogé par France Bleu, la formulation est "affreuse" dans le contexte actuel. Le rapport Sauvé, publié il y a plus d'un an, a estimé à 330.000 personnes, le nombre de victimes mineures de violences sexuelles au sein de l'Église depuis 1950.

"Ce n'est pas possible de faire une telle association de mots alors qu'on est en train de travailler sur la façon d'aider les victimes. On aurait très bien pu écrire "Laissez-vous guider" par exemple. Mais là, le message que ça renvoie, c'est affreux. Ce que je regrette, c'est que j'en ai averti une responsable de l'Église pour qu'elle enlève cette campagne de communication ou qu'elle en modifie le titre mais rien n'a été fait", fustige le porte-parole du collectif Voix Libérées.

Il poursuit: "J'ai peur que ça nuise à tous les efforts qui sont faits. (...) On essaye d'aller vers eux pour changer les choses et, en fait, on s'aperçoit qu'ils n'entendent rien. Ça prouve qu'on n'écoute pas les victimes."

De son côté, le diocèse de Tours reconnait un titre "maladroit" sur les affiches et évoque "une mauvaise communication entre les différents services". "Ce titre a été choisi par les organisateurs de la prière pour les malades il y a plusieurs semaines, sans arrière-pensées ni ambiguïté, nous indique-t-on. Or, lorsque nous avons diffusé cette prière en direct sur You tube, nous avons constaté que le titre "Laissez-vous toucher" avait suscité plusieurs commentaires. Nous avons donc retiré ce titre en nous excusant, que notre intention n'était pas de blesser."