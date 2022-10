L'ouragan Roslyn va frapper la côte pacifique du Mexique

(Belga) La tempête tropicale Roslyn s'est renforcée tôt samedi, devenant un ouragan de catégorie 2 au large de la côte pacifique du Mexique et devrait y toucher terre en tant qu'ouragan majeur, ont annoncé les services météorologiques.

À 08h00 (heure belge), Roslyn se trouvait à 280 kilomètres au sud/sud-ouest du port de Manzanillo, avec des vents soutenus de 175 km/h, se dirigeant vers le nord-ouest à une vitesse de 11 km/h, a précisé le Centre national des ouragans américain (NHC). Roslyn s'est rapidement intensifiée pour se transformer en ouragan de catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5. Elle devrait encore se renforcer, selon le NHC. "Roslyn devrait être quasiment un ouragan majeur en passant près des côtes et toucher terre sur la côte centre-ouest du Mexique samedi soir et dimanche, accompagné de vents violents et d'une onde de tempête potentiellement dangereuse", ajoute l'organisme. "De fortes pluies pourraient provoquer des crues subites et de possibles glissements de terrain" dans certaines zones de la côte sud-ouest et centre-ouest du Mexique, avertit le NHC. Les autorités ont placé en alerte préventive les États de Jalisco, Colima, Nayarit et Sinaloa. Des cyclones tropicaux frappent chaque année le Mexique, en général de mai à novembre, sur ses côtes pacifique et atlantique. (Belga)