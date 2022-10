(Belga) Le trafic ferroviaire a repris entre Mouscron et Froyennes samedi peu après 13H30, informe le gestionnaire du réseau ferroviaire belge Infrabel. Une collision entre un train et un véhicule est survenue peu après 11H00 à hauteur d'un passage à niveau situé à Estaimpuis, entrainant l'arrêt de la circulation des trains.

L'incident s'est produit à hauteur du passage à niveau situé rue du Petit Audenarde à Estaimpuis. Les services de secours et les équipes techniques d'Infrabel sont intervenues sur place, a indiqué la porte-parole de la société. Le visionnage des caméras de surveillance ainsi que le témoignage du conducteur du train ont permis de déterminer que le conducteur du véhicule accidenté avait franchi les barrières du passage à niveau alors qu'elles étaient fermées. Ce dernier a pu être extrait de sa voiture par les services de secours et n'est que légèrement blessé, selon Infrabel. Un service de bus entre Mouscron et Froyennes a été mis en place par la SNCB. Le trafic des trains a repris peu après 13H30 et la circulation devrait s'effectuer normalement, précise le gestionnaire du réseau. La police fédérale des chemins de fer a mené vendredi des contrôles dans plusieurs lieux stratégiques en Wallonie et à Bruxelles pour lutter contre les intrusions sur les voies. Les forces de l'ordre reçoivent en effet quasi quotidiennement des signalements concernant des personnes longeant les voies ou tentant de les traverser sous prétexte qu'il s'agit du chemin le plus court. Une action similaire est prévue en Flandre le 28 octobre prochain. Les intrusions ou franchissements non autorisés des voies de chemins de fer peuvent être mortels et sont passibles d'amendes pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. En 2021, ce type de comportement a provoqué 46 accidents, dont 9 mortels, selon la directrice de la police des chemins de fer, Stéphanie Silvestre.