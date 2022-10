Alexander De Croo et Charles Michel félicitent à leur tour la Première ministre Meloni

(Belga) Le Premier ministre Alexander De Croo a félicité la nouvelle Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui avec ses ministres a prêté serment samedi à Rome. Le chef du gouvernement belge s'est "réjoui de l'étroite coopération" entre l'Italie et la Belgique "au sein de l'Union européenne et de l'Otan".

La Romaine de 45 ans, à la tête de la formation néo-fasciste Fratelli d'Italia et ex-admiratrice du dictateur Benito Mussolini, a formé le gouvernement le plus à droite d'Italie depuis 1946 après sa victoire, avec 26% des voix, aux législatives italiennes du 25 septembre. Cette eurosceptique notoire a renoncé à militer pour une sortie de l'euro, mais elle a promis de défendre "davantage" les intérêts de la Botte à Bruxelles. Les nominations de l'ex-président du Parlement européen Antonio Tajani, aux Affaires étrangères et avec le titre de vice-Premier ministre, ainsi que de Giancarlo Giorgetti, ministre dans le gouvernement sortant de Mario Draghi et qui hérite du portefeuille crucial de l'Économie, sont interprétés par certains comme une main tendue vers Bruxelles. Dans son message sur Twitter, Alexander De Croo n'a pas manqué de remercier "chaleureusement" le Premier ministre sortant, Mario Draghi, lui souhaitant en italien: "bonne chance, cher Mario". Le dirigeant avait rappelé vendredi devant les chefs d'État et de gouvernement de l'UE combien le projet européen constituait "une source de sécurité, de stabilité et de paix". Le président du Conseil européen, Charles Michel, a pour sa part salué la prise de fonction de Mme Meloni en tant que première femme à diriger la péninsule. "Mettons-nous au travail pour le bien de l'Italie et de l'UE", a-t-il lancé sur Twitter, insistant lui aussi sur la coopération au sein des instances européennes. (Belga)