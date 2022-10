Un lâcher de ballons en hommage à Diana Santos, à Athus

(Belga) Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Athus (Aubange, province de Luxembourg) pour un lâcher de ballons en hommage à Diana Santos, dont le corps démembré a été découvert le 19 septembre dernier à Mont-Saint-Martin, en France, près de la frontière.

Vêtues de blanc pour la plupart, les quelques dizaines de personnes présentes dans l'enceinte du parc communal d'Athus, où la quadragénaire d'origine portugaise a vécu plusieurs années, se sont recueillies en chanson. "On a rencontré Diana lors des karaokés organisés dans les cafés qu'on fréquentait. Elle avait une voix magnifique et chantait merveilleusement bien le fado", explique Stephie Pereira, l'une des organisatrices de la manifestation. Les participants ont également observé un moment de silence avant le lâcher de ballons. "On pensait remplir le parc tout entier, mais c'est vraiment agréable de voir que les gens se sont déplacés pour rendre hommage à Diana", poursuit l'amie de la victime. Le corps sans vie de Diana Santos, 40 ans, a été découvert le 19 septembre à proximité de la mairie de Mont-Saint-Martin. Décapitée et démembrée, la dépouille avait pu être identifiée grâce à des tatouages et des analyses ADN. Le principal suspect est un ressortissant marocain de 48 ans, Said Banakeia arrêté le 6 octobre par la police judiciaire luxembourgeoise. Placé en détention provisoire à la prison de Schrassig, il est accusé de meurtre avec préméditation. (Belga)