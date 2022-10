BENE-League handball - Visé s'impose avec la manière à Aalsmeer, Bocholt et Pelt prennent la tête

(Belga) Visé s'est imposé 27-38 sur le terrain des Néerlandais d'Aalsmeer pour le compte de la 8e journée de la BENE-League de handball samedi. Un résultat qui permet à Bocholt et Pelt de prendre la tête du classement

Dominateurs pendant 60 minutes, les Visétois profitent de ce succès pour remonter à la 6e place avec 10 points. Grâce à la défaite d'Aalsmeer, qui chute à la 4e place, Bocholt et Pelt s'emparent eux de la tête du classement après leur succès respectif à Eupen (22-31) et Atomix (21-44). Les deux formations comptent 14 points, un de plus que Lions qui a battu Hurry Up 36-29. Après son partage 28-28 à Hubo Handbal, Volendam reste cinquième avec 11 points, juste devant Visé. Bevo, de son côté, a décroché son premier succès de la saison contre Tachos (31-25). (Belga)