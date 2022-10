Le week-end se clôture dans l'humidité, la semaine s'ouvrira sur une note hésitante

(Belga) L'après-midi de dimanche sera humide et la soirée orageuse, avec localement un peu de grêle et de fortes rafales de vent de 80 à 100 km/h voire plus, note l'Institut royal météorologique (IRM), qui émet une alerte jaune sur tout le pays entre 18h00 et minuit.

Les maxima seront encore élevés pour la saison: de 16°C en Hautes Fagnes à 21°C en plaine. Le vent, d'abord modéré, gagnera en intensité et poussera quelques rafales à 50 ou 60 km/h. En soirée, des pointes de 80 à 100 km/h ou plus ne sont pas exclues. Le thermomètre baissera pour la nuit, avec des valeurs comprises entre 11°C en Hautes Fagnes et 16°C en plaine. Le vent restera la star du lundi, soufflant en rafales jusqu'à 65 km/h. Les averses concerneront surtout la région côtière, où un coup de tonnerre sera d'ailleurs possible. Dans les terres, le ciel se montrera changeant mais le temps restera d'abord le plus souvent sec. En cours de journée, des averses s'y développeront également et pourraient localement devenir orageuses. Il fera un peu moins doux avec des maxima de 14 ou 15°C sur les hauteurs de l'Ardenne à 18°C en plaine. Quelques averses clôtureront la journée et la nébulosité restera variable durant la nuit. Le thermomètre indiquera alors entre 8 et 13°C. Mardi, la couverture nuageuse, plutôt dense en début de journée, se morcellera progressivement pour laisser place à davantage d'éclaircies et un temps globalement sec. Le mercure atteindra 13 ou 14°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 16 ou 17°C dans le centre du Plat pays. Le vent sera encore modéré. Mercredi, périodes ensoleillées et champs nuageux joueront au chat et à la souris, tandis que les températures remonteront jusqu'à 17°C en Ardenne et 20°C en Campine. (Belga)