Championnats du monde de para-cyclisme sur piste - Griet Hoet et Anneleen Monsieur s'offrent un 2e titre, Ewoud Vromant en bronze

(Belga) Griet Hoet et Anneleen Monsieur ont bouclé leur carrière par un titre mondial, la médaille d'or du sprint des championnats du monde de paracyclisme sur piste, dimanche à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France.

Le duo belge a battu l'Australie en finale, s'offrant un second titre mondial après celui du kilomètre en contre-la-montre décroché samedi. "Le podium, oui. Mais un deuxième titre mondial, ça je ne m'y attendais pas", déclaré Griet Hoet, cité dans un communiqué du comité paralympique belge. "Nous nous sommes reprises dans la deuxième manche. Dans la troisième, les Australiennes ont essayé de nous dépasser par en dessous, mais nous avons ensuite tout donné pour tenir bon", explique Anneleen Monsieur. La paire belge, médaillée de bronze du kilomètre aux Jeux de Tokyo, va raccrocher son vélo à l'issue de ces Mondiaux. "Je suis celle qui souhaite me retirer", explique Griet Hoet. "J'ai 44 ans. Ma vie entière a tourné autour du vélo. Je suis super contente de pouvoir arrêter ma carrière sur une aussi belle note". Également dimanche, Ewoud Vromant a décroché la médaille de bronze dans l'omnium. "Ces championnats du monde ne se sont pas passés comme prévu, je n'étais pas assez bon cette semaine pour conserver mon titre sur la poursuite individuelle. C'était l'objectif, mais j'ai peut-être manqué de fraicheur", déclare Vromant, champion du monde de poursuite en 2020. "J'étais tout de même en forme et j'avais fait une bonne préparation, le bronze en omnium en est la preuve". Le tandem masculin Milan Thomas - Jonas Goeman a de son côté pris la 7e place du sprint. L'équipe belge composée d'Ewoud Vromant (premier coureur), Louis Clincke (C4, second coureur) et Niels Verschaeren (C5, finisseur) s'est classé 9e du sprint mixte par équipes. La délégation belge repart de ces mondiaux avec trois médailles (2 en or et 1 en bronze).