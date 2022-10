"Grève sauvage à Jemeppe-Sur-Meuse" et nouveaux blocages à Charleroi: de nombreux bus TEC ne circulent pas

Deux mouvements de grève, pour des raisons différentes, impactent la circulation des bus à Charleroi et à Liège ce lundi.

A Charleroi, un "mouvement d'humeur lié au pouvoir d'achat" perturbe le trafic des bus depuis jeudi. Ce lundi, les dépôts de Genson et d'Anderlues sont bloqués, indique le Tec sur son site. Vingt-six lignes de bus provenant du premier sont ainsi touchées, de même qu'onze autres de bus et métro provenant de celui d'Anderlues. En outre, les bus et métros de Jumet ne sortent pas. Une partie du personnel du dépôt de Jumet est descendue bloquer l’entrée du parking du centre commercial "Rive gauche".

Ce mouvement à l’initiative d’une partie du personnel est encadré par les syndicats. Les chauffeurs protestent contre la hausse du coût de la vie. Cette grève va durer jusque mercredi inclus. Une réunion est prévue en journée mercredi pour décider de continuer cette action ou pas.

Grève sauvage à Liège

Par ailleurs, toutes les lignes du dépôt de Jemeppe, en région liégeoise, sont actuellement à l'arrêt, annonce le TEC sur son site internet. En raison d’un mouvement de grève spontané à Jemeppe suite à un incident survenu dimanche soir sur le réseau, aucune ligne de ce dépôt ne circule.

"Il n'y a pas de bus ce matin. Il y a sûrement une grève sauvage du côté de la gare de Jemeppe", a signalé Pascale ce lundi matin à 6h via le bouton orange Alertez-nous. "Grève sauvage des bus à Jemeppe-Sur-Meuse", a confirmé Michael quelques minutes plus tard.

Les lignes suivantes ne sont pas assurées : 2, 3, 9, 15, 27, 32, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 56, 82, 85, 87, 91, 122, 156 et 285. Les lignes 22, 23, 48, 58, 61, 81, 94, 145 et 146 sont partiellement perturbées. La ligne 86 est limitée au rond-point Toute -Voie.

Vous pouvez vous tenir informé de l'évolution de cette grève via les réseaux sociaux et le site du TEC.