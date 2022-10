Bruxelles: circulation interrompue sur les lignes de métro M1 et M5

(Belga) A Bruxelles, la circulation des métros sur les lignes M1 et M5 est perturbée lundi matin, annonce la Stib sur le réseau socialTwitter vers 05h30.

La circulation est interrompue entre les stations Arts-Loi et Étangs Noirs en direction de la Gare de l'Ouest et Erasme, de même qu'entre les stations Beekkant et Arts-Loi en direction de Stockel et Herrmann Debroux. Des dégagements de fumée sont en cause, selon la communication du transporteur public. Par ailleurs, la desserte de la ligne T44 est assurée par des T-bus entre les arrêts Madou et Tervuren Station en raison d'un tram défectueux. (Belga)