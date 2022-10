 Une tornade fait des dégâts à Braffe, à Willaupuis et dans le nord de la France

Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde sont intervenus, durant la nuit de dimanche à lundi, à une cinquantaine de reprises à la suite de violents orages qui ont frappé le Hainaut occidental. Une mini-tornade a causé des dégâts dans la région de Péruwelz.

Il était un peu plus de 19h00 lorsque de violents orages, suivis de pluies diluviennes, ont éclaté en Wallonie picarde. "Nous avons été alertés à 19h15 et nos dernières interventions se sont clôturées vers 23h30. Au total, nous sommes intervenus à une cinquantaine de reprises, d'abord pour des inondations, puis pour des toitures endommagées, des tuiles jonchant la voie publique et de nombreux tronçonnages d'arbres qui entravaient des rues. A Willaupuis et Braffe (Péruwelz) une mini-tornade a traversé ces deux villages causant de gros dégâts matériels. Fort heureusement, on ne déplore aucun blessé", indiquait-on peu avant 07h00 au dispatching des pompiers de la Wapi.

Tuiles arrachées, arbres déracinés, les habitants de Willaupuis constatent les dégâts occasionnés par la mini tornade ce lundi matin.







Les pans de la véranda de la maison du village de Willaupuis où se déroulait une communion dimanche soir, se sont disloqués de l'armature qui les soutenait. Certains se sont détachés et se sont fracassés sur le sol.









Dans le nord de la France, une "mini-tornade" s'est également abattue dimanche soir sur Conty, près d'Amiens dans la Somme, et un "phénomène violent" similaire a frappé des dizaines de maisons et arraché des toitures à Bihucourt, dans le Pas-de-Calais.