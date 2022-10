Une famille belge impliquée dans un grave accident de voiture en Autriche: des enfants de 4 et 5 ans grièvement blessés

Dimanche, peu avant 8 heures du matin, un grave accident de la circulation impliquant cinq Belges a eu lieu en Autriche sur l'autoroute A8, en direction de Suben, près de la frontière allemande. A bord du véhicule se trouvait une famille dont les occupants avaient 4, 5, 17, 25 et 46 ans, nous informe le Kronen Zeitung.

Le conducteur et le passager ont été éjectés

Pour une raison encore indéterminée, le véhicule a heurté la berme centrale et s'est retrouvé sur le toit sur le bas-côté de la chaussée. Le conducteur de 25 ans et le passager de 17 ans ont été éjectés de la voiture. Les deux enfants et l'homme de 46 ans se trouvaient toujours dans le véhicule quand les secours sont arrivés sur place. Les cinq occupants ont été transportés à l'hôpital. Aucune information n'a été communiquée sur l'état de santé du conducteur ni sur celui du passager avant.

Les jeunes enfants et l'homme de 46 ans sont, eux, grièvement blessés.