Ce suspect est recherché par la police new-yorkaise: il a poussé un passager sur la voie ferrée du métro de Brooklyn

La police de New York est à la recherche de cet homme filmé en train de pousser un passager sur la voie ferrée du métro de Brooklyn avant de s'enfuir vendredi après-midi.

Le NYPD a publié des images de l'incident filmé par les caméras de surveillance et a confirmé que la victime n'avait pas été heurtée par un train mais avait été physiquement blessée.

Le suspect non identifié a "intentionnellement poussé" la victime masculine âgée de 32 ans qui passait par là, le poussant sur les voies de la station de métro Wyckoff Avenue et Myrtle Avenue vers 14 h 40, a déclaré le NYPD dans un communiqué tard samedi.

La ville de New York a été sous le choc de plusieurs crimes violents très médiatisés au cours des derniers mois, y compris dans son réseau de métro, incitant les responsables à améliorer leurs stratégies de lutte contre la criminalité.

La police new-yorkaise renforcée dans le métro

La sécurité est renforcée dans le métro de New York avec davantage de policiers déployés pour faire face à l'augmentation de délits violents. Le bourgmestre de la métropole, Eric Adams, et le gouverneur de l'Etat de New York, Kathy Hochul, l'ont annoncé samedi, rapportent les médias américains. Le plan d'action prévoit aussi un meilleur suivi des personnes avec des troubles psychologiques graves et le recours à davantage de caméras de surveillance dans les métros.

Bien que New York soit une ville relativement sure, "Big Apple" est confrontée depuis un certain temps à une augmentation de la délinquance dans les transports publics. Selon le média américain CNN, les chiffres de la criminalité ont augmenté de 40% par rapport à l'année précédente. La majorité des méfaits ne sont pas violents, et sont surtout des vols, mais cela n'exclut pas qu'ils nourrissent l'inquiétude de la population.