Après le vent et les averses, du soleil et jusqu'à 20 degrés pour le restant de la semaine

(Belga) Après la journée de lundi, marquée par des averses et un temps assez venteux, la météo s'éclaircira progressivement pour le plus grand plaisir des élèves francophones qui pourront ainsi profiter de la première édition des vacances d'automne (Toussaint) prolongées, sous un beau soleil d'automne et avec des températures atteignant jusqu'à 20 degrés, selon le bilan à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec des averses à partir du sud-ouest, pouvant être localement intenses et ponctuées d'un coup de tonnerre. Le temps restera toutefois doux avec des maxima de 14 ou 15 degrés en Ardenne à 17 ou localement 18 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, et à la Côte même assez fort à fort, avec des rafales de 60 à 70 km/h. La journée de mardi signera progressivement le retour des éclaircies. À partir de mercredi et jusqu'au prochain week-end inclus, le temps sera généralement sec avec de belles périodes ensoleillées. L'été indien se poursuivra avec, dans le centre du pays, des températures atteignant ou dépassant même les 20 degrés, à en croire les prévisions de l'IRM. (Belga)