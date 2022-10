Participer à des stages pendant les vacances scolaires, est-ce vraiment bénéfique pour les enfants?

Chez nous, cette saison de Toussaint et d'Halloween est marquée cette année par un changement des rythmes scolaires. Officiellement, pour la première fois, tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont en congés pendant deux semaines. L'objectif de cette réforme est de mieux répartir les moments de pause et de répit pour les enfants. Mais finalement, la majorité de ces petits se retrouvent en stage cette semaine. Alors est-ce que le rythme change vraiment?

Diabolo, anneaux ou bâtons de fleurs... Les enfants participants à cet atelier de cirque, se sont levés très tôt. On a souvent des horaires similaires à ceux d'une semaine d'école, mais les activités, elles, sont très différentes.

"C'est plus chouette qu'à l'école parce que, à l'école, il faut quand même beaucoup travailler. Et ici, on peut jouer", estime une petite fille.

Justin Chambeau, responsable de l'atelier cirque "ASBL Circomédie": "Clairement, ce n'est pas le même esprit qu'à l'école, car ici, tout est centré autour du jeu et de l'amusement. Cela commence un petit peu plus tard que l'école. Donc, il y en a sûrement qui se sont levés à la même heure que la semaine passée et d'autres qui ont pu dormir plus...."

Ici, pour aider les parents qui travaillent tôt, une garderie est organisée avant la journée de stage, dès 7h15. Mais les animateurs en sont convaincus. Cette semaine supplémentaire de vacances sera tout de même bénéfique.

Azorne Lyly, responsable de l'atelier boulangerie, "ASBL Circomédie": "C'est vrai qu'ils se lèvent à la même heure que pour aller à l'école, mais au final, c'est pas du tout le même contexte. Il y a de la discipline à avoir dans la cuisine évidemment, mais c'est pas du tout de la même façon, c'est pas le même contexte. On fait des choses qu'ils aiment et ils apprennent de nouvelles choses..."

Lori Moons: "Ils sont stimulés d'une façon différente qu'à l'école, et cela leur demande un moins grand niveau de concentration. Ils sont avec des animateurs qui sont différents et évoluent dans un cadre moins strict qu'à l'école. C'est donc un bon moyen de se déconnecter..."

Un sentiment confirmé par certains pédagogues: changer les rythmes scolaires ce n'est pas forcément changer d'horaires durant les vacances, c'est surtout s'ouvrira à d'autres horizons.