Charles Michel félicite Rishi Sunak en espérant de la stabilité

(Belga) Le président du Conseil européen Charles Michel a félicité lundi le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, disant espérer de la stabilité pour affronter les défis à venir.

"Félicitations à Rishi Sunak pour être devenu Premier ministre du Royaume-Uni. Travailler ensemble est la seule manière d'affronter les défis communs... et apporter de la stabilité est essentiel pour les surmonter", a tweeté le Belge. Après la démission de Liz Truss au terme d'un mandat record par sa brièveté (45 jours), le conservateur Rishi Sunak, ex-ministre des Finances, va devenir le prochain Premier ministre britannique, à la suite du renoncement de Boris Johnson et l'échec de son adversaire Penny Mordaunt à se qualifier. Il sera le cinquième Premier ministre depuis le référendum du Brexit de 2016, qui a ouvert un long chapitre de turbulences économiques et politiques inédites au Royaume-Uni. (Belga)