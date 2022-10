La Bourse de Paris clôture confiante, dans l'attente de plusieurs résultats

La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 1,59% après avoir entamé la semaine du bon pied, motivée par la baisse des taux d'intérêt, avant un agenda chargé en résultats d'entreprises.

L'indice vedette CAC 40 a pris 95,97 points à 6.131,36 points. Vendredi, elle avait perdu 0,85%, ce qui ne l'avait pas empêché de progresser de 1,47% sur la semaine et sur un troisième gain hebdomadaire consécutif.

"On est à la jonction de deux choses", explique Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

Il y a d'une part "l'élan positif en fin de semaine dernière avec des discours de responsables de la Banque centrale américaine" (Fed) laissant entendre que l'institution "n'ira pas trop loin sur un durcissement" de sa politique monétaire, après une année où elle a fortement augmenté son principal taux directeur, poursuit-il.

Les regards seront également tournés cette semaine vers la BCE qsui devrait à nouveau relever ses taux d'intérêt, "mais la BCE voit que l'économie ralentit alors le marché se dit qu'elle relèvera ses taux directeurs de façon plus nuancée", explique M. Baradez.

Mais l'enthousiasme a été tempéré par un "courant venu d'Asie", après le Congrès du Parti communiste qui s'est révélé "très politique avec peu d'orientation économique" et à l'issue duquel Xi Jinping a renforcé sa main mise, selon M. Baradez.

Le coût de l'emprunt en France s'est détendu après son pic à 3,09% vendredi, revenant à 2,85% lundi.

Enfin, une pluie de résultats est attendue cette semaine. Mardi, les publications d'Air Liquide, Orange, Vinci, Worldline, Michelin et Rémy Cointreau sont notamment attendues.

Orpea suspendue

La cotation de l'action d'Orpea a été suspendue toute la séance lundi, en raison d'une rare demande de l'Autorité des marchés financiers.

"En vue d'assurer une bonne information du marché et dans l'attente de la publication d'un communiqué de l'émetteur en application du règlement européen sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers a demandé, ce matin avant l'ouverture du marché, la suspension des instruments financiers (actions, titres de créance et instruments liés) de la société Orpea".

L'action d'Orpea est donc bloquée à son cours de vendredi en clôture, à 14,74 euros l'action, soit une perte de 83% depuis le début de l'année. La semaine dernière, le cours de Bourse a flambé de 37%, sans qu'aucune actualité ou annonce majeure ne puisse l'expliquer.

Le luxe en queue de peloton

Les valeurs du luxe, particulièrement exposées à la Chine, étaient touchées par la crainte d'une politique plus dure du pays après la reconduction du président Xi, dont l'autorité semble plus que jamais renforcée. La Bourse de Hong Kong a même dévissé de plus de 6%.

Ces titres finissent parmi les moins performants du CAC 40 lundi.

Hermès a reculé de 0,92% à 1.292 euros, LVMH a pris 0,70% à 635,90 euros et Kering 0,51% à 456,40 euros.