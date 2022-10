Le CEO de bpost fait un pas de côté en attendant les résultats d'une enquête interne

(Belga) Le Conseil d'Administration de bpost et son CEO, Dirk Tirez, ont décidé d'un commun accord que ce dernier se retire temporairement en attendant les résultats d'un examen de conformité interne, a annoncé bpostgroup dans la nuit de lundi à mardi. Les pouvoirs de gestion journalière ont été temporairement confiés à Henri de Romree, CEO d'e-Logistics North America.

La société a initié un examen de conformité relatif à la concession de la distribution des journaux en Belgique, dans lequel ont été révélés des éléments qui pourraient indiquer des violations des codes de conduites de la société et des lois applicables. Pour rappel, bpost s'est vu attribuer une concession de l'État pour la distribution de journaux et périodiques le 16 octobre 2015. Le 31 mars 2021, l'État belge a décidé d'organiser un appel d'offres public en vue d'attribuer une nouvelle concession pour la période 2023-2027, pour lequel bpost est candidate à sa propre succession. La procédure est toujours en cours. L'examen de conformité relatif aux possibles malversations commises par des personnes travaillant pour la société est pleinement en cours, en investissant toutes ressources possibles, assure bpostgroup. Dès que le Conseil d'Administration aura évalué le résultat de l'examen et son impact sur la société, une nouvelle annonce sera faite. (Belga)