"Grosse panne de la messagerie WhatsApp": le service ne fonctionne plus dans le monde entier

"Grosse panne de la messagerie WhatsApp depuis 9h15 ce matin", signale Elie ce mardi matin via notre bouton orange Alertez-nous.

Le service de messagerie WhatsApp est effectivement confronté à des problèmes techniques. Les utilisateurs du monde entier ne peuvent plus envoyer un message, que ce soit sur version mobile ou web.

La messagerie a confirmé dans un communiqué la panne technique, assurant travailler pour restaurer le service "aussi rapidement que possible". "Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à restaurer WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible", a indiqué un porte-parole du groupe américain.

Sur la plateforme en ligne qui fournit aux utilisateurs des informations en temps réel sur l'état de divers sites web et services Downdetector, plusieurs milliers de personnes signalaient que la messagerie était en panne. Des signalements ont également émaillé sur le réseau social Twitter.

WhatsApp appartient à Meta, maison-mère de Facebook et Instagram notamment.