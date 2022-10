Hong Kong: le magnat des médias Jimmy Lai reconnu coupable de fraude

Jimmy Lai, le magnat des médias pro-démocratie emprisonné à Hong Kong, a été reconnu coupable de fraude mardi, dans l'attente de son prochain procès en décembre pour atteinte à la sécurité nationale.

Agé de 74 ans, M. Lai, l'un des militants les plus connus de Hong Kong, est derrière les barreaux pour son rôle dans les manifestations pro-démocratie qui ont secoué le territoire chinois il y a trois ans.

Avec d'autres dirigeants d'Apple Daily, un journal critique du pouvoir chinois qui a été contraint de fermer, M. Lai sera jugé en décembre pour "collusion avec des forces étrangères".

S'il est reconnu coupable, il encourt la prison à vie en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée en 2020 par Pékin à Hong Kong pour mettre fin à toute dissidence.

Sa condamnation pour fraude mardi est la cinquième que le parquet de Hong Kong a obtenu contre M. Lai en 18 mois.

Le prévenu et deux autres anciens dirigeants d'Apple Daily, Wong Wai-keung et Chow Tat-kuen, étaient poursuivis pour avoir enfreint les termes d'un contrat de location, signé avec la société Hong Kong Science and Technology Park (HKSTP), fondée par le gouvernement pour fournir des espaces de bureaux.

Les procureurs ont déclaré que M. Lai avait hébergé une société de conseil qu'il exploitait à des fins personnelles dans le bâtiment du quotidien, pourtant loué au HKSTP dans le but précis de publier et d'imprimer.

L'un des trois accusés, M. Chow, a témoigné à charge en échange de son acquittement.

Le juge Stanley Chan a reconnu M. Lai coupable de deux chefs d'accusation de fraude, infraction qui lui fait encourir jusqu'à 14 ans d'emprisonnement.

Son co-accusé, M. Wong, a été condamné pour un chef d'accusation de fraude.

Leurs peines seront annoncées à une date ultérieure.