"Elle a dit que je lui ai beaucoup manqué": ex-prisonnière des Russes, Viktoria raconte son calvaire loin de sa fille

L'infirmière ukrainienne Viktoria Obidina a passé cinq mois en captivité, contrainte à boire de l'eau impropre, supportant la faim et les coups. Mais ce qui la tourmentait le plus, c'était d'ignorer le sort de sa fille de 4 ans.

"Ils nous apportaient de l'eau d'un lac, parfois il y avait des poissons dedans. En août, lorsque le lac commençait à fleurir, l'eau avait le goût d'algue", témoigne Viktoria, qui est revenue en Ukraine mi-octobre à la faveur d'un récent échange de prisonniers.

Dans un entretien à l'AFP lundi, la jeune femme brune de 26 ans a raconté son calvaire dans la tristement célèbre prison d'Olenivka, en territoire séparatiste prorusse, dans l'Est de l'Ukraine.

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, Viktoria, infirmière militaire à Marioupol, a été envoyée à Azovstal, complexe industriel géant où des centaines de soldats ukrainiens ont résisté sous terre au siège russe.

La fille de Viktoria, Alissa, restait pour sa part dans l'appartement familial avec une nounou. Mais lorsque les vivres sont venues à manquer et que les bombardements russes sont devenus constants, elle a pris la lourde décision de l'emmener avec elle à Azovstal. Sous terre, la petite fille aidait sa mère.

"Je le comprenais très bien: si nous n'étions pas là, qui prendrait soin des blessés?", raconte-t-elle.

"Elle était si mature! Elle savait très bien qu'elle ne devait pas me distraire. Elle m'aidait, elle donnait les médicaments. Je lui disais lesquels et à qui", poursuit la jeune femme.

Il y avait aussi des moments de désespoir. "Elle me demandait: maman, est-ce que c'est notre dernier jour? Je lui disais que bien sûr que non, que nous allions vivre, que tout irait bien. Mais les bombardements étaient massifs, nous étions terrifiées".

C'est lors d'un de ces moments qu'un soldat d'Azovstal a enregistré une courte vidéo d'Alissa se cachant dans le bunker avec un livre dans les mains, demandant à rentrer à la maison. Les images ont fait le tour du monde et aidé à mettre la pression sur la Russie pour évacuer les civils de l'aciérie, mais elles ont aussi scellé le sort de Viktoria.

"Elle attendait de me voir"

En mai, Viktoria et sa fille ont quitté Azovstal avec d'autres civils à la faveur d'une évacuation menée par l'ONU. Mais les forces russes les ont reconnues à cause de la vidéo et la mère a été arrêtée.

Avant d'être emmenée, elle est parvenue à donner Alissa à un autre évacué.

"On m'a dit que l'enfant serait envoyée dans un orphelinat, que j'étais prisonnière", se souvient la mère, qui accuse les enquêteurs russes de l'avoir frappée et forcée à révéler des informations sur l'armée ukrainienne.

Dans la prison d'Olenivka, elle était détenue avec une vingtaine d'autres personnes dans une cellule prévue pour six. Tout ce temps, elle n'a eu aucune nouvelle de sa fille ni d'idée sur le sort qui l'attendait.

En octobre, Viktoria a été transférée dans la ville russe de Tanganrog avec d'autres prisonnières dans ce qu'elle pensait être une autre prison. Les mains liées et les yeux bandés, elles ont été conduites à bord d'un avion.

Elles ont finalement été emmenées par bus en territoire ukrainien et Viktoria a compris qu'il s'agissait d'un échange de prisonniers. Elle a aussi appris que sa fille était en sécurité.

Avec l'aide de proches et de bénévoles, Alissa, qui a eu cinq ans ce mois-ci, a été réunie avec sa grand-mère en Pologne.

Viktoria a perdu 10 kilos en captivité et est actuellement traitée dans une clinique de réhabilitation psychologique à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine. Elle prévoit de quitter l'armée et de se consacrer à sa fille.

En Pologne, Alissa est au jardin d'enfants et apprend le polonais. Mère et fille ont pu se parler au téléphone.

"Elle a tellement grandi", lance Viktoria. "Elle a dit que je lui avais beaucoup manqué et qu'elle attendait de me voir".