COP27 - Les vagues de chaleur toucheraient au moins 2,2 millions d'enfants belges d'ici 2050

(Belga) Au moins 2,2 millions d'enfants en Belgique seraient confrontés à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues d'ici 2050, alerte l'Unicef dans un rapport publié mardi. L'organisation onusienne appelle les dirigeants à prendre des mesures dans l'intérêt des enfants lors de la COP27 qui aura lieu à Charm el-Cheikh, en Egypte, du 6 au 18 novembre.

Actuellement, 559 millions d'enfants dans le monde sont exposés à des vagues de chaleur fréquentes. D'ici 2050, cela pourrait concerner l'ensemble des 2,02 milliards d'enfants de la planète, selon l'Unicef, que ce soit dans le cadre d'un "scénario de faibles émissions de gaz à effet de serre" avec un réchauffement de 1,7°C ou d'un "scénario d'émissions très élevées" avec un réchauffement de 2,4°C. Par ailleurs, le rapport indique que 624 millions d'enfants doivent actuellement faire face à l'un des trois autres indicateurs propres aux fortes chaleurs, à savoir : des épisodes caniculaires de longue durée, de forte intensité ou à des températures extrêmement élevées. "Le mercure est en train de grimper, ce qui a des effets de plus en plus graves sur les enfants", met en garde Catherine Russell, directrice général d'Unicef. "Un enfant sur trois vit déjà dans des pays enregistrant des températures extrêmement élevées et près d'un enfant sur quatre sur la planète est exposé à des chaleurs fréquentes." Cette situation pourrait s'aggraver au cours des trente prochaines années, mettant en péril la santé et le bien-être des plus jeunes, avertit l'Unicef, qui demande aux gouvernements d'"agir de toute urgence pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C et doubler le financement de l'adaptation à celui-ci d'ici à 2025". Une délégation d'Unicef Belgique défendra ces recommandations et d'autres lors de la COP27 en Egypte le mois prochain. (Belga)