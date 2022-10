Accident à Courcelles: un conducteur fait un malaise avant de percuter un piéton sur le trottoir

Un accident s’est produit ce mardi matin vers 10h30 rue Monneyer à Courcelles. Le conducteur d’un véhicule aurait fait un malaise au volant avant de dévier sur la droite et percuter un piéton sur le trottoir. Les secours sont arrivés sur place. Deux ambulances et un SMUR. La police aussi présente. Une déviation installée et un périmètre de sécurité mis en place. L’automobiliste aurait fait un arrêt cardiaque. Il a été réanimé avant d’être emmené à l’hôpital dans un état critique. Le piéton a été pris en charge pour les ambulanciers et transporté à l’hôpital. Il serait légèrement blessé.