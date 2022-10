Crise énergétique: les ministres européens se retrouvent autour du "corridor de prix" et du modèle ibérique

Les ministres européens de l'Energie, dont Tinne Van der Straeten, sont réunis ce mardi à Luxembourg pour une première réunion d'importance depuis que les dirigeants des 27 ont déterminé en fin de semaine dernière la direction à suivre en matière d'énergie. Sur base du mandat donné par les chefs d'Etat et de gouvernement, la Commission européenne et les ministres ont toute une série de pistes à explorer de manière beaucoup plus concrète, dont le fameux "corridor de prix" dynamique et temporaire (sur le marché de gros du gaz) auquel tient tant la Belgique.

Un autre élément qui sera débattu est la possibilité d'une extension du "modèle ibérique" au reste de l'Europe, une solution qui est surtout poussée par la France. La péninsule ibérique a bénéficié d'une dérogation européenne pour pouvoir mettre en place ce mécanisme en mai dernier: il consiste à plafonner le prix du gaz destiné à la production d'électricité, pour éviter justement que le gaz ne tire trop vers le haut toutes les factures d'électricité. Mais le mécanisme s'appuie sur une forme de "subside" au gaz. Et il a été autorisé parce que la péninsule est relativement isolée du reste du continent sur le plan de la production d'électricité. En fonction du mix énergétique de chaque pays (production propre d'électricité à partir de gaz, ou non), le coût d'un tel mécanisme, et ses bénéfices, pourraient fortement varier à travers l'UE.

"Nous avons reçu pour tâche d'effectuer une analyse de ce que cela impliquerait, d'étendre l'exception ibérique au reste de l'Europe", a brièvement commenté la commissaire européenne à l'Energie Kadri Simson à son arrivée à la réunion mardi matin. "Nous allons analyser comment nous pourrions étendre (ce système) d'une manière qui ne pousse pas à la hausse la consommation de gaz, et ce que cela signifierait en matière de coûts".

Ce sera discuté ce mardi, sur la base entre autres d'un document de travail de la Commission dont les grandes lignes sont révélée par Politico le même jour. Selon ce média, la Commission propose aux pays une alternative, basée sur des contrats à long terme avec les producteurs d'électricité à partir de renouvelable ou de nucléaire, via des appels d'offre (l'offre la moins chère l'emporte). Le but étant de s'assurer que cette électricité soit vendue à un prix correspondant davantage aux coûts de fonctionnement de cette production, bien plus bas que pour le gaz.

L'extension du modèle ibérique au reste de l'Europe comporte quant à elle le risque de voir de l'électricité subsidiée s'enfuir vers le Royaume-Uni et la Suisse, selon le même document de la Commission relayé par Politico. "Je pense qu'il faut tout simplement parler au Royaume-Uni et à la Suisse, qui peuvent y trouver un intérêt puisqu'ils sont dans la même situation que nous", a balayé la ministre française Agnès Pannier-Runacher à son arrivée à Luxembourg, insistant sur le fait qu'en rentrant dans les détails techniques, il y a moyen selon elle d'étendre le modèle ibérique de telle manière qu'il "bénéficie à tous".